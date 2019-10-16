Москва, , 08:47 — REGNUM Наиболее высокие средние цены на хлеб в России по итогам сентября оказались в Санкт-Петербурге, а наиболее низкие — в Перми и Нижнем Новгороде. Это следует из исследования IT-компании «Эвотор», опубликованном 16 октября.

«В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие — в Санкт-Петербурге», — говорится в исследовании компании для РИА Новости, проведённом к Всемирному дню хлеба, отмечающемуся 16 октября.

Согласно этим данным, больше всего поднялся в цене ржаной хлеб — на 20%, до 36 рублей, который также является и наиболее дорогим. Самым дешевым является Дарницкий хлеб, стоимость которого выросла на 8% и составляет в среднем 26 рублей. Пшеничный хлеб подешевел за этот период на 4% и стоит 27 рублей, нарезной батон и Бородинский подорожали на 7%.

Цена на хлеб в Санкт-Петербурге составила: на Бородинский — 57 руб., на ржаной — 31 руб., на Дарницкий — 36 руб., нарезной — 37 руб. и на пшеничный — 38 руб. Хлебные цены в Воронеже составили на ржаной — 26 руб., на Дарницкий — 17−18 руб., нарезной — 40 руб. и на пшеничный — 34 руб. В Москве стоимость ржаного составляет 50 руб., нарезного — 29 руб., Бородинского — 44 руб., пшеничного — 40 руб., Дарницкого — 27 руб. В Перми и Нижнем Новгороде Бородинский стоит 23 руб., ржаной — 21−23 руб., Дарницкий — 17−18 руб., нарезной — 25−26 руб. и пшеничный — 22−24 руб.

При этом указывается, что минимальные цены на хлеб — 12 руб. за нарезной и 8 руб. за Дарницкий — характерны для маленьких населенных пунктов, а максимальные цены на него — 100−200 руб. — встречаются в специальных магазинах больших городов.

Кроме этого, уточняется, что для исследования были использованы данные с 20 тысяч смарт-терминалов «Эвотора», которые расположены в продовольственных магазинах, предприятиях общепита и пекарнях в крупных российских городах. В период с сентября 2018 по сентябрь 2019 года.