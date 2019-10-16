Сеул, , 08:27 — REGNUM В сентябре 2019 года численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 348 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец сентября текущего года в стране на рабочих местах трудятся 27 404 000 человек.

Известно, что численность населения, занятого в сфере здравоохранения и социального обеспечения, увеличилась на 170 тыс. человек, в сфере научных и технических услуг — на 83 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 79 тыс. человек.

С другой стороны, в сфере обрабатывающей промышленности было уволено 110 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — 64 тыс. человек, в госструктурах — 62 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 лет и старше составил 61,5%, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости людей в возрасте от 15 до 64 лет также вырос на 0,3%, до 67,1%.

В сентябре число безработных граждан сократилось до 884 тыс. человек, а уровень безработицы — на 0,5%, до 3,1%, что является самым низким показателем с 2014 года.