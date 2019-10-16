Амстердам, , 08:21 — REGNUM Профессиональная организация голландских фермеров Организация аграриев и садоводов (ОАС) не собирается исключать из свои рядов членов, которые 14 октября 2019 года были причастны к актам насилия во время демонстрации в г. Гронинген (Groningen).

Руководство ОАС осудила эти акты, однако считает, что меры против фермеров — дело полиции. При этом руководство ОАС подчёркивает, что неясно, являлись ли данные фермеры её членами. В случае, если их членство подтвердится, руководство ОАС намерено «серьёзно с ними поговорить». Однако вопрос об исключении из рядов ОАС не ставится. Председатель ОАС заявил, что «нужно показать зубы», когда дело непосредственно затрагивает интересы фермеров.

Напомним, что 14 октября по Голландии прокатилась волна фермерских протестов. Фермеры протестует против правительственных мер, направленных на уменьшение выброса азота в атмосферу. По мнению фермеров, предложенные меры носят односторонний характер и чрезмерно задевают интересы аграрного сектора. В г. Гронинген дошло до стычек с полицией, после того как фермеры попытались с помощью трактора форсировать дверь в здании Провинциальных штатов.