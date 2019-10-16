Амстердам, , 08:19 — REGNUM Голландские политики осуждают фермеров, которые 14 октября 2019 г. во время демонстрации в г. Гронинген (Groningen) ворвались в здание Провинциальных штатов (орган самоуправления в провинции).

Политики разных партий единодушно выражают своё понимание демонстрациями фермеров. Однако насилие, по их словам, совершенно недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября по Голландии прокатилась волна фермерских протестов. Фермеры протестует против правительственных мер, направленных на уменьшение выброса азота в атмосферу.

По мнению фермеров, предложеные меры чрезмерно задевают именно аграрный сектор. В г. Гронинген дошло до стычек с полицией, после того как фермеры пытались с помощью трактора форсировать дверь в здании Провинциальных штатов.