Люксембург, , 08:06 — REGNUM Портале Dienas Business пишет, что Комиссия ЕК по сельскому хозяйству и рыболовству на своём заседании в Люксембурге утвердила новые квоты вылова в Балтийском море на 2020 год. В том числе, согласно решению комиссии, квота на вылов трески в восточной части Балтики снижена на 92% и равняется 2000 тонн.

Квоты для вылова трески в западной части выше, но тоже снижены. В 2020 году разрешено будет добыть 3806 тонн этой рыбы, что на 60% меньше квоты 2019 года.

На 11%, до 34 445 тонн, будут повышены квоты на вылов кильки в Рижском заливе, но снижены на 10% в центральной части Балтийского моря, до 153 384 тонн, в западной — на 65%, до 3150 тонн, в Ботническом заливе — на 27%, до 65 018 тонн.

Квоты на лосося в основном бассейне Балтики снижены на 5%, до 86 575 тонн, в Финском заливе оставлены без изменений на уровне 9703 тонн.

Будет уменьшен и вылов салаки — до 210 147 тонн, на 22%, камбалы — на 32%, до 6894 тонн.