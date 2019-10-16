Рига, , 08:04 — REGNUM Латвийский государственный фонд развития ALTUM за первые девять месяцев купил 200 участков земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 5000 гектаров. 130 из них были проданы с правом обратного выкупа и аренды. Общая сумма сделок составила 14 млн евро. По сравнению с 2018 годом число сделок удвоилось. Об этом сообщает портал Dienas Business

Всего в собственности Латвийского земельного фонда находится 12 700 гектаров. Его руководитель Ина Алксне отмечает, что вся эта собственность находится в быстром обороте и аренде, то есть используется по прямому назначению. Наибольшая активность из всех латвийских регионов приходится на Земгале и Курземе.

Ежегодно ALTUM за свой счёт приводит в порядок до 50 гектаров земли, после чего сдаёт их в аренду крестьянским и фермерским хозяйствам. Масштаб этой работы ограничен небольшой емкостью рынка. Для крестьян эти операции с землёй — возможность получить доступ к финансам на приемлемых условиях. Эта схема работает в Латвии с 2015 года. Фонд выкупает земли по средней для рынка цене на момент сделки. Аренду выкупленной земли прежним собственникам ALTUM стал предлагать с 2017 года. Частные лица, участвующие в этих операциях, освобождены от уплаты 20%-ного подоходного налога.