Москва, , 07:58 — REGNUM Российская экономика потеряла за 2018 год 1,6% своего ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда, пишет 16 октября газета «Известия».

Согласно материалам ВНИИ труда, потери в абсолютном выражении составили 1,67 трлн рублей. Причиной затрат стали травмы на производстве, а также плохие условия труда.

Расходы российского Пенсионного фонда в этой области составили в 2018 г. 898,8 млрд рублей. В эту сумму ПФР включил затраты на выплату досрочных пенсий работникам вредных производств.

Расходы Фонда социального страхования по страховым случаям составили 71,2 млрд рублей. ФСС посчитал и оплату по больничным листам.

Комментируя эту статистику, Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ заявил, что Минтруд РФ не всё посчитал. Ведь никто не учитывает «потери, связанные с профессиональным выгоранием».

Сафонов «Учёт профессиональной заболеваемости тоже не вполне отлажен: допустим, если человек трудился на буровой установке в суровом климате и простудился, врач не свяжет это с работой».

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