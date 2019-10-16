Москва, , 07:37 — REGNUM Московский арбитраж 27 ноября 2019 года планирует рассмотреть обоснованность банкротного иска, поданного к одному из крупнейших страховщиков России — ООО Страховая компания «ВТБ Страхование». Иск к производству принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Азизян Рубена Ильича о признании ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» (ОГРН: 1 027 700 462 514, ИНН: 7 702 263 726) несостоятельным (банкротом) и возбудить производство по делу №А40−256 349/19−36−302 «Б», — отмечается в «Принять заявлениео признании ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» (ОГРН: 1 027 700 462 514, ИНН: 7 702 263 726) несостоятельным (банкротом) и возбудить производство по делу №А40−256 349/19−36−302 «Б», — отмечается в определении суда.

Иск был подан 26 сентября 2019 года, к производству его приняли 7 октября. Сумма претензий, послужившая основанием для обращения, не сообщается.

Центробанку России суд поручил в семидневный срок представить кандидатуру арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий страховой организации.

По данным ЕГРЮЛ, ООО Страхования компания «ВТБ Страхование» учреждено в августе 2000 года, его единственный владелец — АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ). Обязанности гендиректора с 19 сентября 2019 года исполняет Алексей Перепелкин. Уставный капитал компании — 5,5 млрд рублей. За 2017 год чистая прибыли компании составила почти 14 млрд рублей. По данным из открытых источников, компания по ежегодным итогам (в последние восемь лет) входила в топ-10 страховщиков России по сборам страховых премий. Страховые сборы по итогам 2017 года составили 81,2 млрд рублей. ООО в разные годы выступало учредителем трёх юрлиц, но все они на сегодня ликвидированы. Компания «ВТБ-Страхование» представлена в 90 городах России, в том числе Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Казани и других.

Напомним, в мае 2019 года ЦБ РФ отозвал лицензию у другой крупной страховой компании РФ — АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО). Последняя была в топ-10 страны по ОСАГО. В октябре 2019 года регулятор сообщил о признаках вывода активов в пяти компаниях сферы страхования, которые лишены лицензий в последние годы, в том числе и в НАСКО.

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