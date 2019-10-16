Владивосток, , 07:22 — REGNUM Инспектируя процесс строительства социальных объектов Владивостока, губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил недовольство затягиванием сроков строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проверив строительство двух детских садов и капитальный ремонт средней школы, Кожемяко выразил мнение, что подрядчики оказались не готовы к объёмам работ.

«Иногда подрядчики берут на себя невыполнимые обязательства. А ведь это, в конечном итоге, сказывается на людях, которые не получают необходимые услуги. Нужно проводить серьёзную работу по проведению закупок, подготовке технического задания, чтобы случайные компании, не имеющие возможности исполнять качественно и в срок объёмы работ, не попадали на рынок», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отчитал главу Владивостока за безответственность в ремонте дорог.