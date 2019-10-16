Сиань, Китай, , 07:00 — REGNUM Китайский надзорный орган в области энергетики одобрил угольный проект в провинции Шэньси на общую сумму 4 млрд юаней ($565,77 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Проект по добыче угля «Сичжуо» на месторождении Чэнхэ будет расположен в уезде Хэян города Вэйнань провинции Шэньси, сообщили в Государственной энергетической администрации. Годовое производство угля может достигнуть 3 млн тонн.

Осуществление проекта стало возможным благодаря изменению схемы добычи угля, которая осуществляется в Китае в рамках трансформации энергетической структуры страны.

Импорт угля увеличился на 9,5% в годовой перспективе, до 251 млн тонн за первые девять месяцев 2019 года, сообщили в Генеральной администрации таможни КНР. Внутреннее производство угля достигло 3,68 млрд тонн в 2018 году.

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