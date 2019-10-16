Салехард, , 06:59 — REGNUM На Ямале с 1 ноября 2019 года будет действовать новый льготный маршрут Салехард — Москва. Выполнять 10 рейсов в неделю будет авиакомпания «Ямал», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиаперевозчика.

Стоимость билета на рейс Салехард — Москва составит 9,5 тыс. рублей. Билеты на данный рейс от «Аэрофлота» почти на 400 рублей дороже.

Так как рейс Салехард-Москва будет субсидироваться из региональной казны, то стоимость билета на него — фиксированная и не зависит от того, приобрел пассажир билет за месяц или в день вылета. Отмечается, что данный рейс стал 26-м по счёту, стоимость билета на который частично возмещается из ямальской казны.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» с 27 октября 2019 года прекращает полёты из Салехарда в Москву. Причиной отказа от рейса стала экономическая нецелесообразность для перевозчика.

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