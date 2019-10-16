Пушкино, Московская область, , 06:59 — REGNUM В банкротном деле АО «Акционерный банк «Пушкино», которое было лишено лицензии в сентябре 2013 года, вынесен важный вердикт. Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, которая отказалась наложить арест на имущество бывших топ-менеджеров и владельцев банка на общую сумму 14,774 млрд рублей. Заявление об аресте, как обеспечительной мере до рассмотрения основного спора о привлечении к субсидиарной ответственности, второй инстанцией было удовлетворено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» требует привлечь по долгам банка десять его бывших руководителей и собственников. Общая сумма претензий к ним 14 774 565 000 рублей. В качестве обеспечительных мер заявитель потребовал ареста имущества ответчиков в пределах этой суммы. Первая инстанция в июне 2019 года в этом отказала, но апелляция в октябре решение отменила, приняв новое — наложить арест. Под него попали доли в юрлицах, недвижимость, автомобили и денежные средства на счетах.

Основной спор планируется рассмотреть 27 ноября 2019 года.

Напомним, регулятор отозвал лицензию у АО, зарегистрированного ЦБ РФ 29 декабря 1992 года, 30 сентября 2013 года. По данным из открытых источников, к тому моменту банк «Пушкино» с головным офисом в Подмосковье имел филиалы и подразделения в ряде городов России, в том числе Ростове-на-Дону, Калуге, Туле, Твери, Ярославле, Йошкар-Оле, Оренбурге, Санкт-Петербурге и других. Число акционеров общества превышало 2 тысячи.

С ноября 2013 года банк является банкротом, до 28 января 2020 года ему продлили срок конкурсного производства. У «Пушкино» имеются обязательства перед 12 371 кредитором на общую сумму более 25,984 млрд рублей.