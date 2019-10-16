Пермь, , 06:48 — REGNUM В Перми появится Уральский центр по ремонту скоростных электропоездов «Ласточка». Такая договоренность достигнута между краевой властью и РЖД по время визита заместителя гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова в столицу Пермского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

С открытием центра в Перми смогут обслуживать скоростные поезда от Западной Сибири и Южного Урала до регионов Приволжского федерального округа.

В рамках инвестпроекта моторвагонное депо (ул. Барамзиной, 6) подвергнут модернизации, в частности, установят современное ремонтное оборудование, станки, переоборудуют ремонтную канаву. Действующее здание при этом сохранится, в ходе реконструкции изменят внутреннюю планировку.

Напомним, Прикамье планирует расширять маршрутную сеть «Ласточек». Примерно через пять лет встанет вопрос о первой технической ревизии скоростных поездов.

Добавим, сейчас в регионе курсирует два поезда «Ласточка» — из Перми в Верещагино и Кишерть. В ближайших планах запуск современных электропоездов в Краснокамск и Чусовой.

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