Пекин, , 06:48 — REGNUM Внешняя торговля Китая со странами «Нового шелкового пути» демонстрирует стремительный рост за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Общая торговля Китая со странами «Пояса и пути» составила 6,65 трлн юаней (около $940,3 млрд) за указанный период, что на 9,5% выше в годовом исчислении и превосходит общий рост внешней торговли Китая на 6,7 процентных пунктов, сообщили в Генеральной администрации таможни КНР.

Внешняя торговля Китая поддерживает стабильный рост за первые девять месяцев года, увеличившись на 2,8% в годовом исчислении. Также выросла и доля торговли Китая со странами «Пояса и пути» до 29%, что на 1,8 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Отметим, что торговля с Евросоюзом и странами АСЕАН в Китае находится на уровне 3,57 трлн юаней и 3,14 трлн юаней за первые девять месяцев 2019 года, что на 8,6% и 11,5% соответственно выше в годовом исчислении. Торговля с Японией достигла 1,58 трлн юаней.

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