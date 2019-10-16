Москва, , 06:38 — REGNUM О возможном введении ипотечной ставки в 0,1% с начала будущего года сообщила журналистам заместитель российского министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Льготная ставки по ипотеке в три процента годовых предусмотрена для сельских жителей. Выдавать такие займы будут Сбербанк и Россельхозбанк.

Ставка в 0,1% будет возможна в тех регионах, в которых власти примут участие в софинансировании программы.

Читайте также: Сельская ипотека по ставкам ниже уровня инфляции получит спрос — эксперт

Читайте ранее в этом сюжете: Мутко: Ставки по ипотеке снизятся к концу 2019 года