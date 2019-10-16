Зеленодольск, Татария, , 06:16 — REGNUM В рамках дела о несостоятельности зеленодольского мясоперерабатывающого комбината «Даль-Кама» была оспорена сделка по продаже предприятием дорогостоящего автомобиля — BMW X5 xDrive40d. Транспортное средство бизнес-класса, проданное за 1,5 млн рублей, вернули на баланс должника. Перед покупателем восстановили задолженность — получить уплаченные за покупку средства он сможет в порядке очереди кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Признать недействительным договор от 30.03.2018 года №28/04−18 купли-продажи автомобиля BMW X5 xDrive40d, 2016 года выпуска, VIN: X4XKS694100K86990, мощностью 313 л.с., рабочим объёмом двигателя 2993 куб. см, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама», г. Зеленодольск, и Ильясовым Айратом Маратовичем. Применить последствия признания сделки недействительной», — решил суд.

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Напомним, комбинат, созданный 15 лет назад для выпуска мясопродукции, в августе 2018 года по иску фирмы из Чувашии попал под наблюдение. Несостоятельным его признали в январе 2019 года, на сегодня идёт формирование конкурсной массы и конкурсное производство. Единственный владелец комбината, на котором работали почти 180 человек, — Гоча Кварацхелия.