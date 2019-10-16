Владивосток, , 05:49 — REGNUM Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке в 2019 году более чем в два раза увеличила число сопровождаемых проектов — с 12 до 25. Ожидаемая сумма заявленных инвестиций — несколько десятков млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Японский флаг

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По словам гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова, основными задачами платформы, которую создали в марте 2018 года, являются привлечение японских инвесторов в ТОР и свободный порт Владивосток и сопровождение инвесторов, так сказать, «под ключ».

«Очевидна активизация усилий как с нашей, так и с японской стороны. В августе мы передали ещё десять проектов — строительство тепличного хозяйства на Камчатке, сельскохозяйственные проекты по кормовой кукурузе, клубники, мёда, сухого молока, сбора березового сока для экспорта в Японию, строительство японского бизнес-центра во Владивостоке и другие. Один из механизмов поддержки — получение трехступенчатого кредита банка JBIC через ВЭБ и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» , — пояснил Петухов.

Глава Агентства добавил, что на стадии решения находятся проекты по поставке японского оборудования в Приморье для завода по утилизации автомобилей, а также на Камчатку для мусороперерабатывающего завода.

Как сообщало ИА REGNUM, для трёх ТОР в Приморье — «Надеждинская», «Михайловская» и «Большой камень» — разработают стратегический план в связи с повышенным интересом инвесторов.