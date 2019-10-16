Благовещенск, , 03:55 — REGNUM В Приамурье инженерное подразделение Восточного военного округа восстановит автомобильное сообщение с отрезанным паводком посёлком Октябрьский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Посёлок, расположенный в Зейском районе Приамурья, оказался отрезанным от путей снабжения в результате размыва брода, по которому ранее ездили автомобили. Военные инженеры планируют установить здесь понтонную переправу, задействовав понтонно-мостовой парк ПМП-М, который обеспечивает грузоподъёмность 60 тонн.

Чтобы доехать до места выполнения работ, тяжёлая военная техника должна совершить марш на расстояние 700 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке продолжаются работы по восстановлению территории после наводнения и паводков. 16 сентября президент Владимир Путин проведёт совещание по ликвидации последствий паводков в ДФО и Сибири.