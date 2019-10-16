Исламабад, , 09:10 — REGNUM 15 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился с инвесторами из Гонконга, выразившими интерес в развитии торгового порта в «экономической столице» страны Карачи (провинция Синд).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, инвесторы из Гонконга потратят 240 миллионов долларов на развитие грузового порта в Карачи, что позволит увеличить число работников порта до трех тысяч.

Гонконгская компания Hutchison Port Holding, которая намерена финансировать развитие порта Карачи, выступает оператором уже 52 портов по всему миру. Многомиллионный Карачи является важным направлением грузоперевозок.