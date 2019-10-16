Исламабад, , 09:17 — REGNUM 15 октября Государственный Банк Пакистана сообщил, что общая сумма средств, вложенных в государственные ценные бумаги страны достигла 10,3 триллионов рупий (68,6 миллиардов долларов).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, это рекордный показатель. Основными инвесторами в государственные обязательства выступили пакистанские банки: на них пришлось 77% стоимости всех ценных бумаг, приобретенных к августу этого года.

Общая экономическая нестабильность в Пакистане спровоцировала «крен» в сторону краткосрочных обязательств казначейства с более выгодной процентной ставкой. Они составляют уже более половины всех государственных ценных бумаг в руках инвесторов. По мнению аналитиков, рост краткосрочных обязательств не позволит правительству в ближайшее время стабилизировать показатель долговой нагрузки — отношение государственного долга к ВВП.