Москва, , 01:32 — REGNUM Проект пассажирского сообщения между Баку и Анкарой, реализация которого запланирована в ближайшем будущем, вызывает большой интерес. Как передает РИА Новости, об этом сказал генеральный директор «Российских железных дорог» Олег Белозеров, говоря о необходимости постоянного поиска новых направлений перевозок пассажиров.

Белозеров сообщил, что РЖД предлагают железным дорогам других стран с колеей 1520 миллиметров подумать о введении единых требований к классам обслуживания и стандартизации сервисных услуг в международных пассажирских поездах.

Пассажирский поезд Баку — Анкара будет следовать по линии железнодорожного коридора Баку — Тбилиси — Карс. Протяженность маршрута составит около 2200 километров, курсировать поезд будет туда и обратно еженедельно, время в пути, по предварительным расчетам, 40 часов (в том числе два часа на переход границ и смену колеи).