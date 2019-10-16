Тегеран, , 09:06 — REGNUM 15 октября спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани в ходе встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич обвинил Евросоюз в том, что он до сих пор не принял окончательного решения насчет участия в INSTEX. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам Али Лариджани, США запугивают другие страны мира последствиями сотрудничества с Ираном, на что Исламская республика гордо отвечает. При этом Евросоюз, стараясь лавировать между двумя государствами, наносит ущерб как себе, так и Ирану. Парламентарий призвал Евросоюз ввести INSTEX в действие как можно скорее, чтобы выйти из тяжелого политического и экономического кризиса вокруг данного соглашения.

Говоря о сотрудничестве Ирана с Сербией, политик призвал укреплять двусторонние связи в различных областях: туризме, экономике, культуре. Он также призвал две страны выполнять свои предыдущие соглашения.