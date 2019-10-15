Казань, , 22:55 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов и зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали план мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов на СПГ (сжиженном природном газе). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Документ подписан в университете Иннополис, где стороны посетили выставку образцов газомоторной техники.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время строительством судна на СПГ занимается Зеленодольский завод имени Горького. Планируется, что суда будут выполнять туристические маршруты по Татарии — до Болгара и Свияжска из Казани. Судно может вмещать до 180 пассажиров.