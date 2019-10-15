Екатеринбург, , 22:04 — REGNUM Средний возраст автомобилей, используемых в Екатеринбурге, достиг 10 лет. Об этом заявила глава комитета горадминистрации по товарному рынку Елена Чернышева, сообщает ЕАН.

Средний возраст за последнее время увеличился и продолжает расти, отметила чиновница.

Также в городе уменьшается объем продаж автомобилей массового сегмента — он упал на 3%. Тем не менее город удерживает третье место по стране по продажам автомобилей премиум-класса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столица Среднего Урала вошла в десятку лучших российских городов для автотуристов. Екатеринбург занял в рейтинге четвёртое место.

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