Ижевск, , 21:55 — REGNUM В Ижевске тестируют систему оплаты проезда на основании биометрических данных пассажиров — распознавания лиц. Внедрение происходит за счет частных инвесторов.

На входе в транспорт установлены две камеры. Они фиксируют пассажиропоток, категории пассажиров, маршруты поездки, количество человек в транспорте.

«Пока тестируем на небольшом количестве автобусов, в администрации города и у регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Оборудование может в будущем стать частью проекта «Безопасный город», что позволит выявлять пропавших людей или разыскиваемых преступников», — цитирует представителя оператора электронной оплаты проезда в Удмуртии Александра Прозорова портал «Сусанин».

Для оплаты проезда путем распознавания лиц разработано специальное приложение. Регистрируясь в системе, пассажир загружает свое фото, к профилю прикрепляется банковская карта, с которой и происходит оплата за поездку.

Пассажиры смогут в тестовом режиме воспользоваться системой оплаты проезда через распознавание в начале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на улицы столицы Удмуртии вышел троллейбус новой модели Тролза-5265.08 «Мегаполис» с увеличенным автономным ходом. Данный троллейбус способен ездить по городу без использования токоприемников, на автономном ходу, что в перспективе позволит расширить доступ транспорта в районы, где не организована контактная сеть.