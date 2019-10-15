Салехард, , 21:45 — REGNUM На Ямале завершился сбор картофеля. Агропредприятия в этом году собрали 400 тонн «второго хлеба». Это на 50 тонн больше, чем в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте АПК ЯНАО.

Картофель Pxhere.com

Почти половина урожая-2019 приходится на счёт ООО «Ямальский картофель»: 180 тонн картофеля убрано с 16 гектаров земли. Агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе собрали 115 тонн картофеля. В Шурышкарском районе урожай составил около 100 тонн.

Отмечается, что за последние два года объёмы производства картофеля на Ямале выросли на 60%.