Нью-Йорк, США, , 21:07 — REGNUM Фондовый рынок США продолжает расти, несмотря на сомнения в торговом соглашении с Китаем и ухудшенный прогноз МВФ о будущем мировой экономики, 15 октября передает агентство Reuters.

Нью-Йорская биржа на Уолл-стрит USA-Reiseblogger

Торги на Уолл-стрит начались в «зеленой зоне» и к середине дня все основные индексы поднялись более чем на 1%.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 284,21 пункта (1,06%), до 27 071,57 пункта, индекс S&P 500 вырос на 36,35 пункта (1,23%), до 3002,50 пункта, индекс Nasdaq вырос на 114,70 (1,43%), до 8163,35 пункта.

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