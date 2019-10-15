Копенгаген, , 22:46 — REGNUM По данным министерства юстиции Дании, страна с момента ужесточения контроля на границе с ФРГ в 2016 году потратила порядка 180 млн долларов на пограничный контроль. Большая часть этих средств — 143 миллиона долларов — были выделены полиции.

Данный отчет был направлен правовому комитету Фолькетинга министром юстиции Ником Хеккерупом по запросу представителя «Радикалов» Кристиана Хегора. «Совершенно немыслимо, что полицейские и военные отработали, точнее, потеряли, 2,2 млн часов, выполняя задачи по пограничному контролю, а мы потратили более 180 млн долларов на их финансирование. Эти средства могли бы быть использованы для решения уже существующих проблем», — заявил представитель «Радикалов». Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Представитель Социал-демократической партии Дании Йеппе Бруус, напротив, заявил, что выделенные средства для поддержания контроля на границе не потрачены впустую. «Этот контроль существует для того, что защитить нас от организованной преступности. Но в первую очередь, все-таки, эта мера была принята для обеспечения безопасности наших национальных границ, поскольку внешние границы ЕС находятся под сильным давлением», — добавил политик.