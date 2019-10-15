Сургут, Югра, , 21:06 — REGNUM Власти Сургута продолжают уговаривать местных депутатов проголосовать за концессию тепловых сетей. В горадминистрации экономической столицы Югры 15 октября прошло заседание рабочей группы, на котором потенциальный инвестор объяснил, как изменится плата за тепло для сургутян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM управлении документационного и информационного обеспечения мэрии.

Напомним, ранее депутаты Сургутской гордумы решили, что экономически нецелесообразно отдавать тепловые сети в концессию, так как ООО «Холдинговая компания «Вектор» собиралась вложить в инвестпроект лишь 1,3 млрд рублей собственных средств.

«Предложенная схема рабочая, но отдельные параметры подлежат корректировке», — сообщил парламентариям заместитель главы Сургута Николай Кривцов.

ООО «ХК Вектор» сейчас планирует вложить в систему теплоснабжения Сургута уже 3 млрд рублей собственных средств. Инвестиционные вложения приведут к разовому росту тарифа на 200 рублей для семьи из трёх человек, а далее он будет только снижаться, обещает потенциальный инвестор.

Обсуждение передачи теплосетей в концессию продолжится, сообщают в мэрии Сургута.

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