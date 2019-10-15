Копенгаген, , 22:38 — REGNUM Согласно данным организации Danmarks Statistik («Статистика Дании»), долги датских граждан и предприятий перед государством растут пятый год подряд. Большую часть долга составляют неуплаченные налоги.

В совокупности датчане должны государству порядка 17,2 млрд долларов, 11,6 млрд из которых — налоги. Анализ Danmarks Statistik учитывает произошедшие в налоговой системе страны изменения, в том числе в отношении методов списания и учета долгов. Тем не менее, общая тенденция наглядно демонстрирует, что рост задолженности граждан и предприятий с каждым годом только увеличивается. Так, с 2013 года долг физических лиц в Дании вырос на 75%. Компании и предприятия же увеличили свою задолженность на 80% по сравнению с 2013 годом. Об этом пишет датская газета Finans («Финасны»).

Помимо налогового управления, датчане также должны порядка 4,8 млрд долларов другим государственным ведомствам и учреждениям. Задолженность перед муниципалитетами составляет 580 млн долларов.