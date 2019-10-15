Москва, , 20:45 — REGNUM Знаменитой кондитерской фабрике «Красный октябрь» 15 октября исполнилось 170 лет. Основанное в середине XIX века предприятие всегда сохраняло высокие стандарты качества, и на сегодняшний день остаётся лидером российского кондитерского рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 15 октября на пресс-конференции «Красного октября», приуроченной к празднованию юбилея.

В торжественном мероприятии приняли участие и потомки основателей фабрики, Фердинанда Теодора Эйнема и Юлиуса Гейса, которые рассказали об истории основателей фабрики.

До недавнего времени считалось, что прибывший в Россию из немецкого королевства Вюртемберг в 1846 году Эйнем основал кондитерское дело в 1851 году. Однако не так давно в Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга было обнаружено прошение Эйнмера императору Николаю I о даровании звания придворного кондитера — так что уже в конце 1849 года кондитер поставлял свои пирожные к столу российской Императорской фамилии.

Вскоре в Москве на Софийской набережной появились и первые кондитерские корпуса фабрики Эйнмера. В начале XX века предприятие уже выпускало продукцию с гербом Российской империи на упаковке, что в то время являлось для производителей наивысшей наградой.

Переименована в «Красный Октябрь» фабрика была в 1922 году. В советские времена она не только сохранила одну из лидирующих позиций в отрасли, но и превратилась в площадку для внедрения инновационных технологических решений, определивших облик кондитерского производства в будущем. Статус экспериментального предприятия «Красный октябрь» получил в конце 1970-х годов.

В 2002 году «Красный Октябрь» вошёл в состав холдинга «Объединённые кондитеры», превратившись в одно из его ключевых предприятий и получив новые ресурсы для крупных капиталовложений. И после того, как правительство Москвы постановило вывести все фабрики из центра города, производственные цехи «Красного Октября» переехали с Берсеневской набережной на Малую Красносельскую улицу.

Обновление производственных фондов «Красному Октябрю» пошло только на пользу — позволив упростить логистику и значительно расширить производственные мощности. Сегодня «Красный Октябрь» имеет производственные площадки также и в Рязани, Коломне и Егорьевске, на его предприятиях работают более 3 тыс. сотрудников, а историческое наследие фабрики бережно хранится музейными работниками в музее «МИШКа».

Как пояснили журналистам представители компании, «Красный Октябрь», как и раньше, поддерживает высокие стандарты качества своей продукции. Рецептура классических изделий не изменилась — не считая включения дополнительных ингредиентов, которые способствуют более высокому качеству и продолжительному сроку хранения продукции.

«Если мы будем сравнивать раньше и сейчас — вообще дело неблагодарное. Сейчас по законодательству мы должны полностью перечислять все ингредиенты, которые находятся в продукции, в её составе. В шестидесятых и семидесятых таких норм не было, поэтому, к сожалению, не все ингредиенты перечислялись на упаковке изделия», — пояснили представители «Красного Октября».

Контроль качества продукции производится в цехах «Красного Октября» на каждом этапе производства. В октябре 2019 года на фабрике «Рот Фронт», также входящей в «Объединённые кондитеры», заработала новая линия, которая позволила перейти на самостоятельное производство какао-продуктов — так что под одним управлением находится весь технологический процесс производства шоколада и шоколадной массы, которые отвечают высоким стандартам кондитерского производства.

Сегодня ассортимент «Красного Октября» составляет уже около 3,5 тыс. наименований, предприятие объединяет 15 производственных линий и выпускает более 70 тыс. тонн готовой продукции в год, включая изделия под такими знаменитыми брендами, как «Аленка"®, «Мишка косолапый"®, «Маска"®, «Буревестник"®, «Васильки"®.