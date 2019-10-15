Ашхабад, , 20:21 — REGNUM Эксперты Европейского агентства по авиационной безопасности дали положительную оценку осуществляемой в Туркмении работе по обеспечению безопасности полетов. Об этом заявил глава «Туркменских авиалиний» Довран Сабуров, отчитываясь перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

По его словам, Туркмения выполняет все взятые на себя обязательства по международным конвенциям, касающимся деятельности гражданской авиации, а также четко соблюдает международные стандарты по безопасности аэропортов и полетов.

В свою очередь глава государства отметил, что положительные результаты мониторинга свидетельствуют о высоком уровне и качестве работы туркменского воздушного транспорта, что позволяет наладить пассажирские перевозки в европейском направлении.

Президент Бердымухамедов поручил руководству национальной авиакомпании не позднее середины декабря текущего года изучить вопрос возобновления полетов в страны Евросоюза и подготовить соответствующий план мероприятий.

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля 2019 года Европейское агентство по авиабезопасности запретило самолетам национальной авиакомпании «Туркменские авиалинии» летать в страны Европейского союза.