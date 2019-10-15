Калининград, , 19:35 — REGNUM В Калининградской области подведены итоги торгов по выполнению ремонтных работ и содержанию автодорог «Переславское-Круглово» и «Большаково — Черняховск», сообщает сегодня, 15 октября, пресс-служба правительства Калининградской области. Победителем в обоих аукционах стала компания ООО «Эдис-Калининград».

Цена контракта лота «Переславское-Круглово» составляет 8,868 млн рублей, «Большаково — Черняховск» — 6,981 млн рублей. Все работы должны быть завершены до 31 марта 2023 года.

Контракты выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».