Рига, 15 октября 2019, 19:31 — REGNUM Латвия по экономическим показателям проигрывает как Эстонии, так уже и Литве, считает руководитель социологической службы Latvijas Fakti Айгар Фрейманис. Об этом он заявил в эфире телеканала RigaTV24. Проблема, по его словам, во внутренней политике латвийских властей.
Как отмечает латвийский новостной портал Mixnews, в Латвии в начале 2019 года проживало 122 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это в два раза меньше, чем 10 лет назад, в начале 2009 года, когда в Латвии проживало 238 тыс. молодых людей.