Таллин, , 19:29 — REGNUM Финансовая полиция Эстонии начала проверку агентств по продаже недвижимости на соответствия правил по борьбе с отмыванием денег, сообщает сегодня, 15 октября, портал эстонского делового издания «Деловые ведомости».

Закон предполагает, что маклеры обязаны проверять происхождения средств своих клиентов, однако в самих агентствах недвижимости утверждают, что у них нет для этого ни средств, ни прав. Пока проверка осуществлена в трёх крупных агентствах по продаже недвижимости, однако она будет проходить по всей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Эстонии продолжаются расследования по подозрению в отмывании крупных сумм через банки Danske bank и Swedbank. Предполагается, что за десятилетний период через счета этих банков были осуществлены подозрительные операции на сумму свыше 10 млрд евро.