Архангельск, , 19:20 — REGNUM Финансовое обеспечение зарплат в лесной отрасли требует совершенствования. Об этом в своем видеоблоге заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Федеральный бюджет обеспечивает зарплаты лесничим, исходя из цифры 17 тысяч рублей в месяц. Ну конечно, это не лезет ни в какие рамки. Менее 20 тысяч мы сегодня лесникам не платим, и сохранять этот уровень зарплат удается за счет дотаций областного бюджета», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в России работают 23 тысячи лесничих. Этого количества, как признали этим летом в министерстве природы, недостаточно. Ведомство намерено увеличить число лесных инспекторов, однако в каком количестве — пока неизвестно.