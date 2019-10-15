Москва, , 19:02 — REGNUM Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала журналистам о том, сколько заявок подано для участия в конкурсе «Лидеры России — 2020» (входит в президентскую платформу «Лидеры России») по отдельным профессиональным трекам. По ее словам, на 15 октября, 9091 заявка поступила на участие по специализации «Здравоохранение» и 3384 заявки было отправлено по специализации «Наука» за первые 10 дней с момента старта третьего сезона проекта.

Татьяна Голикова Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Всего с момента старта заявочной кампании на конкурс «Лидеры России» подано более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 стран мира.

Читайте ранее: За 10 дней на конкурс «Лидеры России-2020» подано более 100 тысяч заявок

«9091 заявка по «Науке». Это очень здорово! Значит, люди верят в те преобразования, которые будут происходить в науке в ближайшее время. Очень хочется, чтобы управленцы — победители конкурса «Лидеры России» — стали полноценными участниками этих изменений. Мы сформулировали очень серьезные направления работы, в которых требуются и нужны современные управленцы. В первую очередь, речь идет о таких мероприятиях национального проекта «Наука», как создание научно-образовательных центров мирового уровня. В рамках их функционирования предполагается развитие центров компетенций — будет сформирован кадровый резерв из не менее чем 1150 молодых руководителей. И в этом смысле, направление «Лидеров России», которое специализируется на подготовке управленцев в сфере науки, очень тесно связано с нацпроектом «Наука», — сказала Татьяна Голикова.

По словам Татьяны Голиковой, помимо создания 16 научно-образовательных центров в рамках нацпроекта «Наука» до 2024 года предполагается открытие еще 900 новых лабораторий, 30% которых будут руководить новые молодые управленцы. Победители конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» смогут повысить свою квалификацию в ведущих вузах страны и обязательно будут востребованы и поощрены назначениями на определенные руководящие должности в главных вузах и научных организациях, крупных корпорациях, а также получат управленческие позиции в профильном министерстве и в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ.

Более того, победители и финалисты смогут стать членами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и участниками ежегодного Петербургского международного экономического форума и форума «Открытые инновации». Наставниками лучших Лидеров третьего сезона по специализации «Наука» будут члены Совета при Президенте РФ по науке и образованию, ведущие российские ученые, государственные деятели и руководители крупных корпораций.

Заместитель председателя правительства РФ также рассказала о новой дополнительной специализации конкурса «Лидеры России» — «Здравоохранение». Как отметила Татьяна Голикова, сегодня в этой отрасли работает 3 млн человек. Количество же врачей-организаторов в общей численности занятых в данной сфере составляет всего лишь 0,7%. Тем временем сегодня Министерство Здравоохранения РФ по поручению Президента России уже приступило ко второму этапу модернизации первичного звена в здравоохранении. И здесь работа управленцев, тех кто будет создавать обновлённую систему в первичном звене, крайне важна.

Наставниками специализации «Здравоохранение» на конкурсе «Лидеры России 2020» станут авторитетные и знаковые для страны специалисты в области охраны здоровья: выдающиеся врачи, управленцы, руководители главных медвузов России: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль; академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия и другие известные врачи и управленцы в сфере здравоохранения.

У победителей конкурса по специализации «Здравоохранение» появится возможность занять позиции главврачей и их заместителей, а также получить должности в Минздраве России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

Победителями конкурса в каждой из специализаций станут от 10 до 30 участников.

В качестве наставника конкурса «Лидеры России» Татьяна Голикова выступает третий год подряд. И особенно она призывает к участию женщин.

«Очень важно, чтобы как можно больше женщин участвовало в этом проекте и подавало заявки. Молодые женщины, женщины-управленцы и женщины, имеющие существенный стаж работы — весьма ответственно подходят к участию в конкурсе. Для многих участниц прошлых лет этот конкурс стал конкурсом переосмысления своей профессиональной ориентации. Они изменили подходы к профессии. Изменили место своей работы. Очевидно, для них это был новый вызов. Компетенции и возможности, которые представляет конкурс «Лидеры России», для большинства участников — это профессиональный поворот в судьбе», — подытожила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал 4 октября 2019 года на первом заседании АНО. Заявочная кампания продлится по 27 октября включительно.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

Победители конкурсаполучат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.