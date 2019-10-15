Москва, 15 октября 2019, 19:02 — REGNUM Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала журналистам о том, сколько заявок подано для участия в конкурсе «Лидеры России — 2020» (входит в президентскую платформу «Лидеры России») по отдельным профессиональным трекам. По ее словам, на 15 октября, 9091 заявка поступила на участие по специализации «Здравоохранение» и 3384 заявки было отправлено по специализации «Наука» за первые 10 дней с момента старта третьего сезона проекта.
Всего с момента старта заявочной кампании на конкурс «Лидеры России» подано более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 стран мира.
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По словам Татьяны Голиковой, помимо создания 16 научно-образовательных центров в рамках нацпроекта «Наука» до 2024 года предполагается открытие еще 900 новых лабораторий, 30% которых будут руководить новые молодые управленцы. Победители конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» смогут повысить свою квалификацию в ведущих вузах страны и обязательно будут востребованы и поощрены назначениями на определенные руководящие должности в главных вузах и научных организациях, крупных корпорациях, а также получат управленческие позиции в профильном министерстве и в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ.
Более того, победители и финалисты смогут стать членами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и участниками ежегодного Петербургского международного экономического форума и форума «Открытые инновации». Наставниками лучших Лидеров третьего сезона по специализации «Наука» будут члены Совета при Президенте РФ по науке и образованию, ведущие российские ученые, государственные деятели и руководители крупных корпораций.
Заместитель председателя правительства РФ также рассказала о новой дополнительной специализации конкурса «Лидеры России» — «Здравоохранение». Как отметила Татьяна Голикова, сегодня в этой отрасли работает 3 млн человек. Количество же врачей-организаторов в общей численности занятых в данной сфере составляет всего лишь 0,7%. Тем временем сегодня Министерство Здравоохранения РФ по поручению Президента России уже приступило ко второму этапу модернизации первичного звена в здравоохранении. И здесь работа управленцев, тех кто будет создавать обновлённую систему в первичном звене, крайне важна.
Наставниками специализации «Здравоохранение» на конкурсе «Лидеры России 2020» станут авторитетные и знаковые для страны специалисты в области охраны здоровья: выдающиеся врачи, управленцы, руководители главных медвузов России: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль; академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия и другие известные врачи и управленцы в сфере здравоохранения.
У победителей конкурса по специализации «Здравоохранение» появится возможность занять позиции главврачей и их заместителей, а также получить должности в Минздраве России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.
Победителями конкурса в каждой из специализаций станут от 10 до 30 участников.
В качестве наставника конкурса «Лидеры России» Татьяна Голикова выступает третий год подряд. И особенно она призывает к участию женщин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал 4 октября 2019 года на первом заседании АНО. Заявочная кампания продлится по 27 октября включительно.
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.
Победители конкурсаполучат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.