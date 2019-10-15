Камбарка, , 18:55 — REGNUM На площадке предприятия, где планируется перепрофилирование завода по уничтожению химического оружия (УХО) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности ПТК «Камбарка», представители ФГУП «РосРАО» представили экспертам и экологам технологии обработки отходов, которые будут применяться на будущем комплексе. Об этом сообщает компания.

По словам первого замглавы РосРАО Максима Королькова, на создаваемых производствах будут применены технологии, отвечающие самым жестким современным требованиям, но при этом апробированные и неоднократно подтвердившие свою безопасность и эффективность.

Планируется применять три технологии: физико-химическая обработка, решения для ртутьсодержащих отходов и высокотемпературное обезвреживание. Это будет замкнутый цикл переработки, что исключит необходимость захоронения отходов на объекте, а также сброс сточных вод.

Эксперты отметили, что предложенные технологии — достойные, а проект является уникальным для России. Но необходимо, чтобы процесс подготовки проекта контролировался общественниками и экологами.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс переработки особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры и волнения среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно. Причем против так называемых «заводов смерти» митинги регулярно проходят не только в Удмуртии, где планируется создать комплекс «Камбарка», но и в Кировской области («Марадыковский»), а также в Саратовской области («Горный»). также митинг проходил в соседней с Удмуртией Башкирии в Нефтекамске, который расположен в 20 км от Камбарки.

В конце сентября Центризбирком Удмуртии в четвертый раз отказал в регистрации инициативной группе, которая пытается добиться проведения референдума по вопросу организации комплекса переработки опасных отходов в Удмуртии.