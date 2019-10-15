Аддис-Абеба, , 22:46 — REGNUM Министерство финансов Эфиопии и Международная компания по водным и энергетическим проектам (ACWA POWER) подписали предварительное соглашение о намерениях реализации совместных проектов в области солнечной энергетики в эфиопских регионах Дичето и Гаде. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Совет по государственно-частному партнерству Эфиопии выбрал компанию ACWA POWER со штаб-квартирой в Саудовской Аравии в качестве победителя проектов по строительству солнечных энергетических парков Gad и Dicheto Solar PV на общую сумму в 300 миллионов долларов США.

Проекты по солнечной энергетике Dicheto Solar PV и Gad будут реализованы в регионах Афар и Сомали, соответственно, и, как ожидается, будут генерировать в общей сложности 250 МВт солнечной энергии, а каждая из которых будет производить по 125 МВт солнечной энергии соответственно.

Совет по государственно-частному партнерству Эфиопии выбрал ACWA POWER победителем в реализации проектов из 12 компаний, включенных в шорт-лист правительства Эфиопии.