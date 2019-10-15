Курган, , 18:47 — REGNUM В Курганской области увеличивается налоговый вычет для благотворителей с 25 до 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Налоговый вычет предоставляется, если получателями пожертвований, внесённых налогоплательщиком, являются государственные и муниципальные учреждения, работающие в сфере культуры.

Региональный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Предполагается, что увеличение данного налогового вычета будет содействовать развитию меценатства в Зауралье