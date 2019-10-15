Аддис-Абеба, , 22:41 — REGNUM Судан и Эфиопия договорились о создании совместного нефтепровода для обслуживания потребностей в транзите топливных ресурсов двух стран. Подписание соглашения произошло во время встречи министра энергетики и горнодобывающей промышленности Судана Аделя Мохамеда Ибрагима с его эфиопским коллегой Селеши Бекеле в столице Аддис-Абебы в рамках официального визита премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока в Эфиопию. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Министр Ибрагим пояснил, что Хартум и Аддис-Абеба предложат правительству Южного Судана «проложить еще одну ветку трубопровода, чтобы продлить его до территории Южного Судана на благо всех жителей региона». «Эфиопская сторона очень заинтересована и с энтузиазмом относится к этому проекту, и мы начнем реализовывать его вскоре после завершения всех необходимых процедур», — добавил Ибрагим.

Он продолжил: «Эфиопская сторона также представила второй проект — свое партнерское участие в суданской компании Nile Petroleum Co. Ltd.» Ибрагим также отметил, что «на встрече обсуждался проект расширения Порт-Судана (восточный Судан) с целью размещения и обслуживания эфиопских судов, а также танкеров с нефтью и бензином».