Ижевск, , 18:36 — REGNUM Удмуртия планирует привлечь очередной коммерческий кредит в размере 5,45 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине республики.

По данным ведомства, электронные аукционы на привлечение средств будут объявлены 15 октября. Заявки от кредитных организаций принимаются до 31 октября, проведение аукциона намечено на 5 ноября. Процентная ставка составит 8% годовых, но может снизиться в процессе торгов.

Отмечается, что в течение года республика пользуется кредитом Федерального казначейства, который предоставляется под 0,1% годовых. Возврат очередного кредита в 5 млрд рублей должен произойти до 25 ноября, для чего и привлекаются коммерческие кредиты.

«Привлечение новых кредитных средств не приведет к росту регионального долга, по итогам 2019 года государственный долг Удмуртской Республики будет снижен на 971 млн рублей. Использование в течении года недорогих краткосрочных кредитов Федерального казначейства дает экономию бюджетных средств на выплату процентов по кредитам в 300 млн рублей», — уточнили в минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе состоялись два электронных аукциона по привлечению коммерческих кредитов в бюджет Удмуртии — на сумму 600 и 300 млн рублей. В минфине сообщают, что в аукционах приняли участие два банка, по итогам результатов победителем стало ПАО «Сбербанк», предложившее процентную ставку на уровне 7,9% годовых при начальной ставке в размере 8,25% годовых. Средства привлекались на частичное погашение государственных облигаций Удмуртии в сентябре и октябре 2019 года на сумму 900 млн рублей.