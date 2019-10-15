Ижевск, , 18:26 — REGNUM Аэропорт Ижевска впервые в своей истории получил разрешение принимать воздушные суда Boeing 737−800. Об этом сообщил на совей странице в социальных сетях генеральный директор АО «Аэропорт Ижевск» Александр Синельников, приложив к сообщению соответствующее письмо Росавиации.

Он назвал это хорошей новостью для жителей Удмуртии и плохой — для аэропортов-конкурентов.

«Пока в ограниченном режиме, так как вынуждены преодолевать ранее наложенные ограничения. Но уже совсем скоро мы доведем количество допустимых взлетно-посадочных операций до требуемого уровня», — заверил Синельников и пообещал, что будут сюрпризы в ближайшем будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время АО «Ижавиа» и администрация главы и правительства Удмуртии пытаются оспорить решение суда. С заявлением о признании сделки по передаче управления «Ижавиа» нижегородской компании ООО «Поможем» недействительной обратилась Приволжская транспортная прокуратура. Договор о передаче прав управления авиакомпанией ООО был заключен до ноября 2023 года, сумма вознаграждения управляющей компании — 297 млн рублей.

«При этом сделка от лица авиаперевозчика заключена ее генеральным директором с генеральным директором ООО «Поможем», коими является одно и то же лицо Александр Синельников. Он же является единственным работником ООО «Поможем» и фактически данной управляющей компании согласно договору передавалась часть должностных обязанностей генерального директора авиапредприятия, за которые он получает заработную плату», — отмечали в прокуратуре. Также сделка не прошла предварительное согласование в управлении ФАС и заключению контракта не предшествовало проведение торгов.