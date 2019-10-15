Тбилиси, , 18:25 — REGNUM Национальной службы статистики Грузии опубликовала данные внешнеторгового оборота страны за девять месяцев 2019 года. За период с января по сентябрь внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193,7 млн. долларов США, что на 0,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 15 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По информации службы статистики, грузинский экспорт за девять месяцев 2019 года составил 2 719,2 млн. долларов, что на 11,1% выше аналогичного периода 2018 года, импорт составил 6 474,5 млн. долларов, сократившись на 3,3%.

Отрицательное сальдо торгового баланса составило 3 755,3 млн. долларов, внешнеторговый оборот — 40,8%.