15 октября 2019 | Время чтения 12 мин

Галина Смирнова, , 18:30 — REGNUM Минэкономразвития пытается спасти особые экономические зоны (ОЭЗ), отдача от которых заставляет себя долго ждать, тем самым не оправдывая госвложений. Еще 3 года назад Счетная Палата (СП) засомневалась в необходимости существования ОЭЗ. Ведомство отмечало, что за десять лет на деятельность 33-х особых зон государство потратило почти 186 млрд рублей, в то время, как было создано всего 18 тысяч рабочих мест стоимостью каждого более 10 миллионов рублей. Тогда же СП провела анализ работы ОЭЗ и указала, что с 2005 по 2017 годы было создано 36 особых экономических зон на территориях 31региона. При этом начиная с 2010 года по 2017 год из-за неэффективности и непроработанных управленческих решений была прекращена досрочно деятельность 11 ОЭЗ, хотя на их финансирование из федерального бюджета было направлено более 4,5 млрд рублей. То есть денежные средства оказались использованными безрезультатно. В итоге к сентябрю 2018 года уже существовало 25 ОЭЗ в 22 регионах страны. В целом же с 2006 по 2018 годы общий объем бюджетных вливаний в создание и развитие ОЭЗ составил более 201 млрд рублей, большая часть которых была выделена федеральным бюджетом.

Флаг России

Минэкономики проблему без внимания не оставило и в сентябре 2018 года появился законопроект «О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности». Несмотря на то, что при создании ОЭЗ внутри них была предусмотрена унификация условий работы для инвесторов, которых, в том числе, готовы были ублажать налоговыми льготами, хорошей инфраструктурой, новый законопроект вновь предусматривает все ту же унификацию. То есть, ничего нового Минэкономики не придумало, видимо, потому, что ведомство ставит, скорее всего, своей целью — сохранение бюджетных дотаций, но никак не работу над ошибками. Только на этот раз Минэкономразвития, помимо смены мест слагаемых в условиях задачи по привлечению инвесторов, по сути, объединило, существующие уже в стране всевозможные льготные площадки для приземления инвесторов, в одну группу, куда вошли и особые экономические зоны, и территории опережающего развития, и инновационные технические центры, и свободный порт Владивосток, а также кластеры и технопарки. При этом, все-таки, в появлении новых привлекательных для инвесторов зон решено поставить точку. Во всяком случае, пока. С 1 января 2020 года законопроектом предлагается запретить создание новых ОЭЗ, ТОР и ИНТЦ.

В предусмотрительности Минэкономразвитию в данном случае отказать нельзя. До сих пор в страну, особенно в регионы, где налогово-бюджетная, фискальная, кредитная политики, в совокупности с действиями контрольно-надзорных ведомств и, часто меняющимся законодательством, пляшущим под интересы крупного бизнеса, душили массовый частный бизнес, завлечь иностранных инвесторов было непросто. Непросто не только оттого, что от внутрироссийских историй передела собственности фонит так, что распугивает своих же инвесторов, не говоря уже об иностранных, не только оттого, что здесь самоуважением не пахнет, то есть, «бьют своих, что чужие боятся», но и оттого, что не было понимания — куда мы идем, зачем, к чему и какие планы имеем. Точнее планы декларировались, но инструменты их реализации профильные министерства выбирали такие, что эти планы не срастались. И ключевую роль в том процессе играл Минфин.

Так и не успев сполна заполнить инвесторами все российские льготные зоны, возникло уже глобальное непонимание дальнейшего пути развития, то есть, теперь настал новый период — неопределенность преследует не только Россию, но и весь мир. Торговая напряженность и повышение тарифов сказываются на всем уровне экономики в целом — такое мнение озвучивала недавно новый распорядитель Международного Валютного Фонда Кристалина Георгиева. Ее мнение разделяет и новый руководитель Всемирного банка Дэвид Малпасс, который заявил, что глобальная неопределенность на фоне предстоящего Брекзита и торговых войн ведет мировую экономику к краху.

Растеряны и инвесторы. Они не торопятся вкладывать свои деньги. Поэтому, особенно на фоне снижения спроса внутреннего и внешнего, без определенного спроса со стороны инвесторов, создавать новые особые, благоприятствующие росту инвестиций, зоны не имеет смысла. Существующие бы «прокормить». Ведь, дальнейшего роста бюджета в ближайшие несколько лет Антон Силуанов вряд ли сможет обеспечить.

Однако, последующие меры, предложенные Минэкономразвития в законопроекте, сводят на нет наши предположения о проницательности ведомства и его способностей предвидения будущего развития событий.

Так, на саммите региональных агентств и корпораций развития, прошедшем в конце сентября этого года в Иннополисе обсуждались условия выживания в стагнирующей экономике, способы привлечения инвестиций, особенности работы с инвесторами, которые позволили бы нарастить инвестиции. Директор аналитического центра EY в СНГ Алексей Рыбников в ходе саммита заявил, что китайские инвесторы ставят во главу угла финансовые и налоговые условия ведения бизнеса, европейские ценят близость к глобальным рынкам сбыта, а американским инвесторам важно иметь диалог с властью. Так Алексей Рыбников обрисовал ментальные отличия в поведении инвесторов разных стран.

То есть, по сути, китайские инвесторы желают льгот, а психология американцев близка российской, так как дружба с властью позволяет лоббировать развитие бизнеса в нужном для инвесторов направлении, поэтому двум игрокам с одной ментальностью на одной площадке ужиться сложно. Но главное, на что, Минэкономразвития следовало бы обратить внимание — это профиль инвестора. Как отметил Рыбников, он стал меняться и все больше приобретать азиатские черты. Хотя, Минэкономразвития, по определению не может быть не в курсе портрета будущих инвесторов. Но, возникает вопрос — если ведомство знакомо с портретом потенциального инвестора, то почему же законопроект предполагает механизмы привлечения иностранной рабочей силы в ущерб российской и, соответственно, ее производительности?

Известно, что Азиатским инвесторам тесно в рамках своих стран. Особенно густонаселенному Китаю, который, кстати, не спешит под давлением МВФ избавляться от своего населения, а ищет новые территории для его жизнедеятельности. Китаю не хватает жизненно-важных ресурсов — воды и земли. Поднебесная активно пытается развивать бизнес в России. В том числе, и нелегально — случаи оставленных после их бизнеса загаженных удобрениями и мусором земель, на которых потом и трава расти не будет, у всех на слуху. Также эти случаи известны тем, что на данных предприятиях могут нелегально трудиться китайские рабочие, несмотря на обязанность трудоустраивать определенное число россиян. Эти случаи выявляются и пресекаются. Насколько в полной мере выявляются и пресекаются сказать сложно, ведь земель в России много, а регионы с совершенствованием Земельного Кодекса и составляющих его федеральных законов, стали жаловаться на неспособность уследить за целевым использованием земель.

Так вот, теперь, рассматриваемым здесь законопроектом, предполагается со ссылкой на изменения в Трудовом Кодексе трудоустраивать в особые экономические зоны иностранных рабочих, невзирая на квоты по трудоустройству россиян. Сейчас на фоне развивающегося мирового глобального кризиса ждать инвестиций от европейцев не приходится, а американцы готовы больше взять, чем отдать, поэтому мы ожидаем приток именно азиатских инвесторов. Они же, в свою очередь, желают налоговых и финансовых льгот и имеют огромное число своей собственной рабочей силы. Получается, что Россия ради сторонних инвестиций готова не только предоставить земельные участки инвесторам, не получать от их прибыли налогов, но и позволить привести с собой ораву своих же рабочих!!! Спрашивается, в чем тогда интерес страны? Какая необходимость в подобных инвестициях на подобных условиях??? А последствия, в том числе, экологические, с которыми потом придется бороться стране, Минэкономразвития оценило? А как же безработица и рост доходов россиян? Как все эти программы по росту производительности, по снижению безработицы, по росту доходов россиян синхронизируются с новым законопроектом, позволяющим допускать иностранную рабочую силу??? Быть может, Минэкономразвития владеет совсем иной информацией по количеству трудоспособных россиян, чем владеем мы с вами, также как и информацией по безработице? Может, не осталось у нас в стране рабочих рук и безработных и, потому инвесторам открывают возможность для привлечения иностранной рабочей силы? Или российская рабочая сила сегодня дороже, например, китайской?

Слишком много возникает вопросов к проекту закона, который, однако, уже находится на предпоследней ступеньке развития, следующим этапом уже будет — рассмотрение и принятие Правительством. Между тем, на основе проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта Минэкономразвития, в июне было сделано заключение о том, что: «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации не выявлены».

Тем временем, профсоюзы, которые уже пропустили за последние 20 лет все самые ключевые события, связанные с нарушением прав трудящихся, забили тревогу. Как отмечается в электронной «центральной профсоюзной газете «Солидарность», госгарантии северянам хотят заменить «денежными компенсациями» — не только через коллективный договор, но и через соглашение с работником. А это, безусловно, приведет к очередному нарушению прав трудящихся, так как трудовые соглашения, как показывает, практика, могут быть составлены в добровольно-принудительном порядке с нарушением прав работников только ради трудоустройства.

Кроме того, сообщает издание, предусматривается возможность полной отмены спецоценки (СОУТ) условий труда, которая не только лишит работников права на гарантии и компенсации, но и упразднит конституционные права на труд в человеческих условиях, создав угрозу жизни и здоровью работников. Издание предполагает, что также будет утеряно и право на досрочную пенсию. Предлагаемые изменения Трудового кодекса, по существу, ликвидируют действующие ограничения на применение труда иностранных мигрантов, то есть отменяют выдачу разрешений и квотирование привлечения иностранной рабочей силы, что повлечет за собой приток в Россию низкоквалифицированных кадров из-за рубежа.

Надо сказать, что система СОУТ, как и профсоюзы, сама себя дискредитировала. Ранее мы сообщали о том, что СОУТ проводят независимые организации, которые, также как и самый обычный частный бизнес, пытались лоббировать через различные политические связи свои коммерческие интересы, создавая, тем самым, рост финансовой нагрузки на проверяемые организации и, не отвечая ожиданиям трудящихся, права которых, несмотря на проведение СОУТ, продолжали нарушаться. Достаточно посмотреть, что происходит сегодня в сфере здравоохранения с заработными платами и увольнениями врачей, чтобы понять, что СОУТ, вероятно, проводился далеко не с учетом интересов трудящихся. Вот вам еще один показательный пример того, когда те, кто «играет» с совестью и законом, сам становиться жертвой и система может с легкость из-за допущенных погрешностей найти повод отказаться от таких «игроков». Собственно, не потому ли к профсоюзам перестали прислушиваться??? Может быть, и в этом случае, профсоюзы сейчас бьют тревогу, вовсе, не радея за права трудящихся, а лишь преследуют коммерческие интересы, пытаясь сохранить систему и «институты», занимающиеся СОУТ? Иначе, они бы активнее боролись и громче отстаивали права врачей, учителей, детей. К слову, последним, навязывают электронные учебники, которые могут негативно влиять на здоровье школьников, в том числе, снижать зрение.

Но уже то, что хотя бы профсоюзы озадачились надвигающимися проблемами, так или иначе, заслуживает уважения и заставляет задуматься о необходимости придать большего веса профсоюзным объединениям в стране, в которой отдельные профильные министерства пытаются решить исключительно свои задачи, в ущерб социальной составляющей, что не позволит переломить тенденцию демографического спада, не решит проблему производительности, безработицы и снижения доходов населения, соответственно, и повышения роста внутреннего спроса, но породит при этом новые дорогостоящие для ликвидации проблемы, в том числе, экологические.

Возвращаясь к саммиту, прошедшем в сентябре в Иннополисе, обратим внимание на слова главы татарстанского Агентства Инвестиционного Развития (АИР) об ожидании значительного притока инвестиций от партнеров из Поднебесной, которые планируют построить завод минеральных удобрений стоимостью $400 млн. Не получиться ли так, что китайские инвесторы готовы реализовать в России проекты, которые могут нести в себе экологическую опасность, при этом выкачивая из России и налоговые льготы, и финансовые преференции? Что останется после таких особых экономических зон спустя лет 30 — новые моногорода, решение проблем которых лягут на плечи будущих поколений, если они еще и появятся на свет при такой-то социальной политике…

В развитие своей мысли добавлю заявление главы НААИР Сергея Белякова, которым он в ходе саммита предостерег региональные агентства от соблазна быстрее помочь инвестору в преодолении регуляторных правил:

Сергей Беляков «Можно сколько угодно спорить, насколько избыточно регулирование, но как только вы встаете на путь неформального их преодоления, то формируете негативное отношение компании к себе. Когда вы работаете с ними, вы ассоциируетесь именно с региональными властями. Это краткосрочные победы на рынке. Моя рекомендация — лучше никогда этого не делать. Лучше вы не обеспечите реализацию интересов этой компании, но останетесь в рамках закона. Есть примеры, когда решения отдельных чиновников пересматриваются, коллег привлекают к ответственности, а решения возвращаются на предыдущую стадию. Да и сам иностранный бизнес не приемлет такой практики».

Не перегнет ли палку Минэкономразвития РФ для сиюминутного решения своей отдельновзятой проблемы? Подчеркну, что без уважения к своему народу и своей стране, невозможно завоевать доверие иностранных инвесторов!