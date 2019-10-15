Нижний Новгород, , 18:14 — REGNUM Организации агропромышленного комплекса и научные учреждения Нижегородской области удостоены 70 медалей по итогам конкурсов в рамках Всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Аграрии региона получили 49 золотых медалей, 19 — серебряных и 2 — бронзовых.

Продукция нижегородских сельхозпроизводителей была представлена на трех выставочных площадках: «Регионы России. Зарубежные страны», «Национальный гастрономический фестиваль» и «Животноводство и племенное дело».

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Золотая осень», организованный Минсельхозом России, проходит в Москве с 4 октября. Основной зоной фестиваля стала ярмарка на Красной площади — в самом центре столицы появилось настоящее русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных и другие арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре. Нижегородскую область представляют более 40 агропредприятий.

По итогам аграрной выставки «Золотая осень-2018» Нижегородская область получила за свою продукцию 106 медалей. Продукция региона была представлена на трех выставочных площадках: «Регионы России. Зарубежные страны», «Фестиваль национальных культур», «Животноводство и племенное дело». Из общего числа медалей 70 были золотыми.