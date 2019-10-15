Тбилиси, , 18:14 — REGNUM «Консорциум развития Анаклия» не собирается представлять никаких документов правительству. Об этом 15 октября заявил генеральный директор консорциума Леван Ахвледиани.

Ахвледиани отметил, что Консорциум призывает правительство к переговорам. По мнению гендиректора, если правительство расторгнет договор с Консорциумом, то в данном проекте не примет участие ни один инвестор либо международный финансовый институт, пользующийся высокой репутацией. «Мы еще раз надеемся, что правительство примет разумные меры», — добавил Леван Ахвледиани.

Ранее 15 октября министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили брифинге заявила, что в случае невыполнения Консорциумом промежуточных обязательств, правительство вправе расторгнуть договор о строительстве глубоководного порта Анаклия, подписанный сторонами 3 октября 2016 года.

Цкитишвили отметила, что 15 октября истекает срок предоставления «Консорциумом развития Анаклия» правительству обязательного документа, подтверждающего, что инвестор смог полностью заполнить собственный капитал. Кроме того, консорциум должен представить предварительный, необязательный документ о привлечении банковского финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отметила значение строительства порта Анкалии и выразила надежду, что инвестор выполнит свои обязательства. Турнава отметила, что в ближайшее время договор с инвестором расторгнут не будет.

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