Казань, , 18:05 — REGNUM С 2013 года Татария увеличила число АГНКС (Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции) в два раза, а парк работающей на газомоторном топливе техники вырос до 6,3 тыс. единиц. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на совещании, посвященном перспективным направлениям развития сотрудничества с ПАО «Газпром», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Мы ставим более амбициозную задачу — довести ежегодную реализацию газомоторного топлива в республике до 50 млн кубометров», — отметил глава республики.

Он подчеркнул, что Газпром является стратегическим партнером республики, Татария же — крупнейшим потребителем газа. Товарооборот группы и предприятий Татарии за последние пять лет вырос с 73 до 104,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в отношении ООО «Газпром газомоторное топливо» возбуждено дело в связи с подозрением в монопольном завышении цен на газомоторное топливо в Татарии. По данным УФАС республики, в течение четырёх лет автомобильное газомоторное топливо подорожало на 35,2%. При сравнении с данными 2017 года цена выросла с 13,7 до 16,2 рублей в 2019 году. В тот же период себестоимость топлива сократилась на 14,22%.