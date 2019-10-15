Казань, , 17:50 — REGNUM В 2019 году парки и скверы Казани заработали 19 млн рублей, что двукратно превышает показатель предыдущего года. Об этом заявила помощник президента Татарии Наталия Фишман-Бекмамбетова в ходе брифинга, посвященного предстоящему World Urban Park Congress, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Она отметила, что по итогам года ожидаемый доход таких площадок «перевалит» за 20 млн рублей.

«Мы понимаем, что есть абсолютно дельные компетенции, связанные с тем, чтобы этими пространствами управлять, наполнять их активностью и так далее», — подчеркнула она и добавила, что Казань готова делиться своим опытом с другими регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 20 октября на площадке «Казань экспо» состоится международный World Urban Park Congress. В мероприятии примут участие около 120 спикеров-экспертов и более 1 тыс. гостей со всего мира. Планируется, что участники конгресса обсудят развитие парков и разработают руководство по управлению парками России.