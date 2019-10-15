Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Согласно измененному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2019 году объем мировой торговли увеличится всего на 1,1%, 15 октября передает агентство Reuters.

Тем не менее в 2020 году МВФ ожидает роста мировой торговли на 3,2%. В 2018 году соответствующий показатель составил 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября МВФ изменил прогноз роста мировой экономики в негативную сторону. Согласно прогнозу, глобальный рост в 2019 году составит всего 3,0%.

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